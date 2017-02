Rheinische Post: Kommentar / Opel ist erst der Anfang = Von Antje Höning

Düsseldorf (ots) - Opel war einmal der Stolz derNachkriegsdeutschen: Der "Kapitän" stand für Aufstieg undAmischlitten, der "Kadett" für Freiheit und Autokino. Heute stehtOpel - wer weiß das besser als die Bochumer - für Niedergang. Unddieser dürfte sich durch einen Verkauf an die Franzosen nochbeschleunigen. Gewiss: General Motors hat gute Gründe, die Tochterabzugeben. Seit fast 20 Jahren schreibt Opel rote Zahlen. Mit demScheck aus Paris kann GM zugleich die Investitionen in Trumps"America first"-Doktrin bezahlen. Auch für Peugeot ist der Dealsinnvoll. Die Franzosen kaufen einen lästigen Konkurrenten aus demMarkt, der mit Kleinwagen auf die gleiche Kundschaft zielt und mitAchtungserfolgen wie dem Elektroauto Ampera-e punktet. Für dieOpelaner ist der Deal dagegen ein neuer Schlag. Um Synergien zuheben, wird der Staatskonzern gewiss keine Peugeot-Werke stillegen,sondern weitere Opel-Kapazitäten. Nicht umsonst hatte GM die IGMetall nicht eingeweiht, ein Unding in Mitbestimmungs-Deutschland.Digitalisierung und Elektromobilität werden die Branche radikalverändern und die Belegschaften schrumpfen. Mit "Umparken im Kopf"ist es da nicht getan. Opel ist der Anfang eines Branchenbruchs.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell