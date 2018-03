Rheinische Post: Kommentar: Olaf Scholz auf Karl Schillers Spuren

Düsseldorf (ots) - Von Michael BröckerDie Finanzen seien in "guter Ordnung", sagte der neueBundesfinanzminister gestern in hanseatischer Nüchternheit. OlafScholz wird dafür sorgen wollen, dass es so bleibt. Man darf ihm daszutrauen. Scholz stammt ideologisch aus derHelmut-Schmidt-Karl-Schiller-Sozialdemokratie. Der Vorwurf aus demkonservativen Lager, dass die "Sozis" nicht mit Geld umgehen können,hat diesen Flügel stets geärgert. Scholz glaubt daran, dass ein Staatmit seinem Geld auskommen muss. Die schwarze Null gilt. Auch deswegenhat er den knauserigen Haushälter Werner Gatzer zurück ins Hausgeholt. Auch deswegen erzielt er auf SPD-Parteitagen so schlechteErgebnisse. Solide Haushaltspolitik ist in der SPD keinKassenschlager. Scholz will gezielt investieren. In Bildung,Digitalisierung, Infrastruktur, Europa. Nachvollziehbar. Gutangelegtes Geld stärkt die Wissensgesellschaft, verbreitert diewirtschaftliche Basis und bringt mittelfristig neue Einnahmen. Dasschillersche Konzept der Globalsteuerung wird neu angepasst. Schadenur, dass auch Scholz unsinnige Ausgaben und die wundersameStellenvermehrung abgenickt hat. Und von einem niedrigen, gerechtenund einfachen Steuersystem spricht leider auch Scholz nicht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell