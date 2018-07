Rheinische Post: Kommentar / Ohne soziale Barrieren = VON KIRSTEN BIALDIGA

Düsseldorf (ots) - Bezahlbarer Wohnraum kann vor sozialem Abstiegbewahren. Wer also die Wohnungsnot in den Städten wirksam bekämpft,löst damit eine große gesellschaftspolitische Aufgabe. Insofern istes zu begrüßen, dass NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) dieBaukosten mit Hilfe externer Experten senken will und dabei auchStandards zur Barrierefreiheit oder zum Brandschutz nicht vonvornherein ausklammert. Dass in Zeiten von Car-Sharing auch dievorgeschriebene Zahl der Pkw-Stellplätze pro Wohneinheit zudiskutieren ist, versteht sich von selbst. Unverständlich aber ist,warum die Bauministerin nicht auch von vornherein Vertreter derSozialverbände in ihre 23-köpfige Experten-Kommission aufgenommenhat, sondern vor allem Vertreter der Bau- und Wohnungswirtschaft. DieFrage etwa, welche Standards zur Barrierefreiheit tatsächlicherforderlich sind, darf nicht nur aus technischer Sicht beurteiltwerden. Auch der Mieterbund hätte sicher wertvolle Beiträge zu vielenThemen leisten können. Und ganz nebenbei wäre die Ministerin dannauch über jeden Vorwurf der Klientelpolitik erhaben gewesen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell