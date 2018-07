Rheinische Post: Kommentar / Özil versteht es nicht = VON STEFAN KLÜTTERMANN

Düsseldorf (ots) - Mehr als zwei Monate hat sich Mesut Özil Zeitgelassen, bis er zu seinem umstrittenen Foto mit dem türkischenStaatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan öffentlich Stellung bezogenund zugleich seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschafterklärt hat. Es bleibt der Eindruck: Özil hat nicht verstanden, wasviele Menschen an diesem Foto so empört hat. Er habe mit seinemTreffen dem höchsten politischen Amt der Heimat seiner FamilieRespekt gezollt, nicht Erdogan als Person, schreibt er. DieseArgumentation muss jeden Bürger der Bundesrepublik - egal ob mit oderohne ausländische Wurzeln - befremden. Denn es ist ja nicht das Amt,das politische Gegner verfolgt, Grundrechte einschränkt und TausendeBürger ohne Anklage wegsperrt. Es ist Erdogan, der das Amt fürdemokratiefeindliche Aktionen benutzt. Es mag sein, dass estiefergehende Gründe für Özil gab, dem Foto zuzustimmen, zum Beispieldie Angst, dass seinen Verwandten, Freunden und seinem Eigentum inder Türkei andernfalls Schaden droht. Dann aber hätte dieStellungnahme auch tiefgehender ausfallen müssen. So wird die Kritiknicht verstummen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell