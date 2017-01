Rheinische Post: Kommentar: Obamas letzter Coup

Düsseldorf (ots) - So aufgebracht republikanische Hardliner voneiner Ermunterung zu Spionage sprechen, so richtig hat Barack Obamamit seinem Überraschungscoup gehandelt. Mit Chelsea Manning kommteine Whistleblowerin frei, die von Idealen beseelt für Transparenzsorgen wollte. Keine Landesverräterin, deren einziges Motiv darinbestand, den USA zu schaden. Sicher, sie hat amerikanisches Rechtgebrochen, als sie, damals noch Bradley Manning, einen geheimenDatenfundus weitergab. Sie hat aber auch ein Kriegsverbrechenaufgedeckt, einen Angriff auf Bagdader Zivilisten, in denen gutgelaunte Soldaten an Bord zweier Kampfhubschrauber offenbar nichtsanderes als Zielscheiben sahen. Man muss sie nicht als Heldin sehen,doch sie hat ganz ohne Zweifel dazu beigetragen, das KapitelIrakkrieg in schonungsloser Offenheit aufzuarbeiten. Die 35 JahreHaft, mit denen sie bestraft wurde, sind jedenfalls nicht zurechtfertigen. Das Militär wollte ein Exempel statuieren, und dassObama am Ende seiner Amtszeit nun doch noch einschreitet, verdientAnerkennung.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell