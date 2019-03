Rheinische Post: Kommentar: Nur politisch zu lösen

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Abschreckungskraft ist das Zauberwortisraelischer Politiker, wenn es darum geht, die Hamas im Gazastreifenzur Waffenruhe zu zwingen. Dass sich die palästinensischen Islamistenso schnell nicht schrecken lassen, dürfte indes spätestens seit demletzten Krieg vor fünf Jahren und seit den Massenprotesten an derGrenze bewiesen sein. Immer wieder provozieren die Kämpfer mitRaketen, die in der Regel wenig ausrichten, schmerzhafteVergeltungsangriffe der israelischen Luftwaffe. IsraelsRegierungschef Benjamin Netanjahu weiß, dass die Hamas so einfachnicht in die Knie zu zwingen ist. "Ruhe für Ruhe" ist seine Devise.Wenn die Hamas nicht schießt, greift Israel auch nicht an. Einwackliger Waffenstillstand ist immer noch besser als sinnlosesBlutvergießen, auch wenn Netanjahu sein schnelles Einlenken trotz desRaketenangriffs auf das Zentrum Israels zweifellos Wählerstimmenkosten wird. Eine langfristige Feuerpause kann nur auf politischemWeg erreicht werden. Solange die Palästinenser in Gaza Not leiden,wird Israel wieder mit Angriffen rechnen müssen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell