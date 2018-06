Rheinische Post: Kommentar / Nur eine Atempause = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Der große Knall zwischen CDU und CSU konnteabgewendet werden. Die Parteien haben getan, was in der Politikeigentlich normal ist: Sie sind sich ein Stück entgegengekommen. Füreine so kleine Bewegung in einer politischen Sachfrage muss man keinehistorische Krise provozieren. Der Kompromiss wird aber nicht vonDauer sein. Nur wenn es der Kanzlerin gelingt, eine Reihe von süd-und südosteuropäischen Ländern dazu zu bewegen, die bei ihnenregistrierten Flüchtlinge im Fall von Zurückweisungen an derdeutschen Grenze zurückzunehmen, kann der Streit zwischen CDU und CSUbefriedet werden. Die Chancen, dass ihr solche Abkommen glücken undfür Deutschland bezahlbar bleiben, sind nicht gut. DieZwei-Wochen-Frist ist nur eine Atempause: Die Fehde zwischen CDU undCSU wird sich fortsetzen - so oder so. Selbst wenn Merkel mit demDruck im Rücken, dass die Flüchtlingsfrage die deutsche Regierungsprengen könnte, die Abkommen schließen kann, bleibt die Entfremdungder Schwesterparteien. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich dernächste Streit entzündet.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell