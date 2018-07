Rheinische Post: Kommentar / Nothilfen für Bauern sind nicht nachhaltig = VON BIRGIT MARSCHALL

Düsseldorf (ots) - Extremwetterereignisse lösen regelmäßig den Rufnach staatlichen Hilfen für betroffene Branchen oder Bürger aus. Malsind es die Hausbesitzer in der Nähe von Flüssen nachStarkregenereignissen, mal sind es, wie aktuell, die Landwirte, derenErnten und Viehbestände unter der extremen Hitzeperiode leiden. DaDürre und Starkregen infolge des Klimawandels weiter zunehmen werden,wird der Steuerzahler in Zukunft immer häufiger zur Hilfe gerufenwerden. Es hat noch kaum ein Politiker gewagt, den Bauern in der Notstaatliche Hilfen zu verwehren. Auch in diesem extremen Sommer werdendie Landwirte absehbar Extra-Hilfen aus dem Bundeshaushalt erhalten.Politik und Agrarwirtschaft sollten es dieses Mal nicht einfach dabeibelassen. Die Landwirtschaft braucht dringend eineKlimaanpassungsstrategie. Landwirte müssen durch verändertesVerhalten auch selbst dafür sorgen, dass sie nicht in jeder neuenExtremwettersituation in existenzielle Nöte geraten. Zudem können siehelfen, den verheerenden Klimawandel zu verlangsamen. Monokulturenund Massentierhaltung sind nachweislich kontraproduktiv. Deshalb tätedie Politik gut daran, mehr Anreize für eine klimaschonendereAgrarwirtschaft zu setzen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell