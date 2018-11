Rheinische Post: Kommentar: Niedrige Instinkte

Düsseldorf (ots) - Donald Trump ist ein Instinktpolitiker. Leidereiner mit niederen Instinkten. Im Endspurt zur Kongresswahl, die erhöchstpersönlich zur Abstimmung über seine bisherige Amtsführungerklärt hat, scheint Trump endgültig enthemmt. Unermüdlich heizt erdas politische Klima auf, um sich einen Vorteil an der Urne zuverschaffen. Hemmungslos attackiert er politische Gegner alsVolksverräter und verunglimpft Flüchtlinge als kriminellen Abschaum,dem er mit Schusswaffeneinsatz droht.So viel Aggressivität, so viel Lügen, so viel Hass waren dieAmerikaner bisher von ihren Präsidenten nicht gewohnt, nicht einmalim traditionell harten Wahlkampf. Mag sein, dass Trumps Kalkülaufgeht und er seine Anhänger und bisher unentschlossene Wählermobilisieren kann. Doch der Preis dafür ist hoch, und es ist dieganze Nation, die ihn wird bezahlen müssen. Welche Folgen in derpolitisch aufgepeitschten Stimmung drohen, das haben das Massaker vonPittsburgh und die versuchten Briefbombenattentate gezeigt. Doch dashat Trump nicht einmal einen halben Tag lang gebremst. Armes Amerika.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell