Rheinische Post: Kommentar / Nicht verzweifeln im Kampf gegen den Terror = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Noch sind die genauen Hintergründe desAnschlags vor dem Parlament in London nicht geklärt. Sicher scheintjedoch, dass es sich um einen Terrorakt handelt. Verübt an einem Ort,der vermutlich zu den am besten gesicherten in Europa zählt. Seit derverheerenden Attentatswelle in Londoner U-Bahnen und Bussen vom Juli2007 ist die britische Hauptstadt in ständiger Alarmbereitschaft. Daszeigte sich auch im professionellen Eingreifen der Sicherheitskräfteund Helfer, die gestern blitzschnell am Tatort waren. Aber auch diebesten Vorbereitungen auf den Ernstfall können derartige Anschlägenicht gänzlich ausschließen, für die es nicht mehr braucht als einAuto, ein Messer und zu allem entschlossene Täter. Das darf aberkeine billige Entschuldigung sein. Es wird sich zeigen müssen, ob denbritischen Sicherheitsbehörden im Vorfeld der Tat möglicherweiseähnlich gravierende Fehler unterliefen wie den deutschen Stellen imFall des Berliner Lkw-Attentäters Anis Amri. Auch aus diesem Anschlagsind Lehren zu ziehen, und zwar in ganz Europa. Die Zusammenarbeitvon Polizei und Geheimdiensten zur Terrorabwehr muss noch besserwerden. Wir dürfen in diesem Kampf nicht nachlassen und nichtverzweifeln.