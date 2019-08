Rheinische Post: Kommentar / Nicht zu tolerierende Beleidigungen = Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Immer schon mussten Polizisten viel aushaltenund über sich ergehen lassen. Beschimpfungen, Beleidigungen undBedrohungen gehören leider seit jeher zu ihrem Alltag. Viele habensich deshalb ein dickes Fell zugelegt und im Laufe der Zeit gelernt,damit irgendwie klar zu kommen. Doch mittlerweile haben dieBeleidigungen eine Dimension erreicht, die nicht mehr zu tolerierenund selbst für hart gesottene Polizisten kaum noch zu ertragen ist.Das Ergebnis einer entsprechenden Umfrage unserer Redaktion unterallen Kreispolizeibehörden des Landes ist erschreckend: Fast überallin NRW stellt die Polizei eine zum Teil drastische Verrohung derSprache fest, wie sie es in Form und Ausmaß früher nicht gegeben hat.So ist es offenbar mittlerweile schon normal, wenn Polizisten als"Hurensöhne" beleidigt und Polizistinnen aufs Übelste sexuellverunglimpft werden. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, sobleiben die Beleidigungen in der Regel auch noch unbestraft. Dennhäufig werden die Beleidigungen unter Alkohol- und Drogeneinflussgemacht, so dass die späteren Verfahren nicht selten vor Gerichteingestellt werden.Viele Polizisten sind darüber verständlicherweise verärgert. Denndas Signal, das von solchen Verfahrenseinstellungen ausgeht, istfatal: Die Täter lernen, dass sie ungestraft davon kommen können,obwohl sie Polizisten massiv verunglimpft haben. Und das führt dazu,dass die Respektlosigkeit gegenüber der Polizei noch weiter abnimmt.Ohnehin fühlen sich nicht wenige Polizisten von der Justiz im Stichgelassen. Selbst das Kürzel "A. C. A. B.", was für "All Cops areBastards" (Alle Polizisten sind Bastarde) steht, ist juristischgesehen nicht grundsätzlich verboten, obwohl es die Polizeidiffamiert. Und so lange die Justiz in solchen Fällen nicht zu 100Prozent hinter der Polizei steht, wird sich an dem respektlosenVerhalten auch nichts ändern.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell