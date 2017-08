Rheinische Post: Kommentar / Neue Wohnungsnot = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Es droht eine neue Wohnungsnot in den Städten -und das zeichnet sich seit Jahren ab. Dass die Zahl derBaugenehmigungen in NRW im ersten Halbjahr um ganze 17 Prozent sank,kommt nicht überraschend. Kaum ein Markt in Deutschland ist so starkreguliert wie der Wohnungsmarkt. Und kaum einem Markt ist dies soschlecht bekommen. Die Geschichte der Wohnungspolitik ist eine vonKürzungen und Streichungen, die meist zu Lasten von Investorengingen: Eigenheimzulage, degressive Abschreibungen, dafür jede MengeBestimmungen, die das Bauen unattraktiv machten. Trotz historischniedriger Zinsen. Hinzu kamen falsche Prognosen. Junge Familienwollen nicht im Grünen leben. Sondern da, wo es Arbeit und mehrBetreuungsangebote für die Kinder gibt: in den Städten. NachJahrzehnten verfehlter Politik aller Parteien wird es nicht leichtfür die neue Landesregierung, eine Trendwende herbeizuführen.Schritte in die richtige Richtung sind der Abbau bürokratischerHemmnisse und die Abschaffung der Mietpreisbremse. Reichen wird dasnoch nicht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell