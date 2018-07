Rheinische Post: Kommentar / Neuanfang ohne Grindel = VON GIANNI COSTA

Düsseldorf (ots) - Seit Wochen blamiert sich der deutsche Fußballbis auf die Knochen. Zuvorderst DFB-Präsident Reinhard Grindel. AlsVolksvertreter im Bundestag für die CDU war er ein strammkonservativer Hinterbänkler. An der Spitze des größtenSportfachverbands der Welt stolpert der 56-Jährige von einerPeinlichkeit in die nächste. Durch seine Sprachlosigkeit im Umgangmit Mesut Özil hat er seine Planlosigkeit offenbart. Es mangeltGrindel an Themen und Glaubwürdigkeit. Es ist seine Aufgabe, allenMitgliedern im DFB das Gefühl von Heimat zu bieten: egal, ob sieMichael, Murat oder Melanie heißen. Grindel steuert den DFB immermehr in die internationale Isolation. Er wird auf großer Bühne beider Uefa schlicht nicht mehr ernst genommen. Der DFB droht bei derVergabe des EM-Turniers 2024 der Türkei zu unterliegen. Und dieseEntwicklung hat zum überwiegenden Teil Grindel zu verantworten. Umdas Schlimmste abzuwenden, ist es mehr als überfällig, dass er dieKonsequenzen aus seinem Missmanagement zieht und zurücktritt. FürGrindel ist der Job beim DFB mindestens eine Nummer zu groß.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell