Rheinische Post: Kommentar: Naiv und verbohrt

Düsseldorf (ots) - Die zahlreichen Protestaktionen derBraunkohle-Aktivisten haben den Betrieb in den Tagebauen undKraftwerken teils zum Erliegen gebracht. Dass es dabei bislang nichtzu gewaltsamen Ausschreitungen kam, ist zwar erfreulich. Trotzdemmuss das Vorgehen der selbst ernannten Klimaschützer konsequentverfolgt und bestraft werden. Wer bereits im VorfeldGesetzesübertretungen und zivilen Ungehorsam ankündigt und dabeiDelikte wie Hausfriedensbruch in Kauf nimmt, muss auch mit denjuristischen Konsequenzen leben. Darüber hinaus sind die Aktionen derAktivisten an Naivität nicht zu überbieten. Wer meint, durch dasBesetzen eines Baggers oder das Blockieren von Gleisen denBraunkohleabbau auch nur ansatzweise schneller zu einem Ende zubringen, offenbart seine verbohrte Weltanschauung. Das eigentlicheZiel, so schnell wie möglich von der Braunkohle als Energieträgerwegzukommen, ist richtig und wichtig. Allerdings verhindern derartradikale Positionen jeden vernünftigen Dialog und konterkarierendadurch das Anliegen der Aktivisten.