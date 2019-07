Rheinische Post: Kommentar / Die NRW-AfD und ihre Radikalen = Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (ots) - Wohin es mit der AfD in NRW gekommen ist,zeigte sich am Samstag auf ihrem Parteitag in Warburg. 2013 wurde diePartei als wirtschaftsliberale Opposition gegen dieEuro-Rettungspolitik gegründet. Jetzt gilt ein Drittel derDelegierten auf einem NRW-Parteitag als Anhänger dervölkisch-nationalistischen Gruppierung "Der Flügel" rund um denThüringer AfD-Chef Björn Höcke.Wie groß die Macht dieser vom Verfassungsschutz wegenExtremismusverdachts beobachteten Gruppe ist, zeigte der Verlauf desSpektakels: Einem moderaten Vertreter des Bundesvorstandes wurdenicht gestattet, ein Grußwort zu halten. Vorstandssprecher HelmutSeifen wurde übel beschimpft, als er den Einfluss des "Flügels" inder NRW-Partei brandmarkte. Und nachdem Seifen mit anderen Vorständenzurückgetreten war, um einen Neustart ohne den ganz rechten Flügeldurchzusetzen, scheiterte dies. Obwohl der konservativeAfD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen bereit stand, neuer Chefder NRW-Partei zu werden, verhinderten 40 Prozent der Delegierten dieAbwahl der Vertreter des "Flügels" im Vorstand als Voraussetzung fürLucassens Wahl.Was nun? Eher moderate AfD-Politiker hoffen, Warburg werde eineLäuterung der NRW-Partei einleiten. Der "Flügel" habe den Neustartblockiert, also würden dessen Kader bei der Vorstandswahl im Dezemberkeine Chance haben. Warburg zeigt aber auch, dass die Radikalen inder AfD ihre Truppen besser mobilisieren als die eher bürgerlichenKräfte. Bei den Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsenwerden stramm rechte Landesverbände der AfD große Erfolge feiern. Daskann nach Westen ausstrahlen. Der radikal rechte Flügel könnte dieNRW-AfD ganz übernehmen. Auszuschließen ist es nicht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell