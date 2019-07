Rheinische Post: Kommentar / Mutige Retter mit Hang zum Risiko = Von Martin Kessler

Düsseldorf (ots) - Wer Menschen in Seenot rettet, begeht einehumanitäre Tat und kein Verbrechen. Die Besatzung desRettungsschiffes "Sea-Watch 3" handelte also richtig, als sie denitalienischen Hafen in Lampedusa ansteuerte - trotz des Landeverbotsder italienischen Regierung. Wer 40 hilflose Menschen an Bord hat,die Folter ausgesetzt waren oder vor Verzweiflung ins Wasser springenwollten, muss etwas unternehmen, um die Lage nicht außer Kontrollegeraten zu lassen. Man könnte die Kapitänin Carola Rackete und ihreCrew fast als Helden bezeichnen, zumindest als mutige Retter, die fürandere ein hohes Risiko eingehen. Ruhr-Bischof Overbeck hat estreffend ausgedrückt, wenn er in der Rettung die "humanen undchristlichen Werte Europas" erkennt. Solche Menschen verdienen dasBundesverdienstkreuz und nicht das Gefängnis.Man sollte aber der italienischen Regierung nicht einseitig dieRolle des Bösewichts zuweisen. Denn Italien wurde von den übrigenEuropäern jahrelang mit dem Problem der Mittelmeerflüchtlingealleingelassen. Das Stichwort dafür hieß Dublin 2 und kam denBinnenländern der EU wie zum Beispiel Deutschland sehr zupass. DassPopulisten diese Situation eines Tages ausnutzen würden, war nur eineFrage der Zeit. Auch das Schweigen und Nichtstun der übrigenEU-Staaten, die davon nicht direkt betroffen sind, verdient deshalbheftige Kritik.Und schließlich müssen sich auch die Retter fragen lassen, warumsie die Menschen nicht in ein Land wie Tunesien bringen. Die einzigeDemokratie in der arabischen Welt soll bald als sicheresHerkunftsland gelten. Der Kampf gegen Schlepper wird mit solchenAktionen allein auch nicht gewonnen. Trotzdem bleibt der Einsatz der"Sea Watch"-Crew eine menschenfreundliche Tat, die unsere volleUnterstützung verdient.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell