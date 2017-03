Rheinische Post: Kommentar: Mossul ist nicht Aleppo

Düsseldorf (ots) - Die Zahl ziviler Opfer in Mossul steigt. DieMenschen geraten zwischen die Fronten im Kampf irakischerRegierungstruppen gegen die Terror-Miliz IS. Oder sie werden beiLuftangriffen getötet, die in der dicht besiedelten irakischenMetropole nicht immer präzise ihr Ziel treffen. Das sei doch genausowie in Aleppo, behaupten jetzt triumphierend jene, die dasmörderische russische Bombardement der syrischen Stadt im Nachhineinaufrechnen wollen gegen die Opfer der von den USA geführtenAnti-IS-Koalition im Irak. Auch in Deutschland wollen viele gerneglauben, dass im US-Militär eine Rambo-Mentalität herrscht, seitDonald Trump im Amt ist. So ein Unsinn: Mossul ist nicht Aleppo. Eskommen mehr Zivilisten um, weil die Intensität der Kämpfe weiterzunimmt und der IS die Bewohner von Mossul gezielt als Schutzschildemissbraucht. Dass ist kein Freispruch für die Anti-IS-Allianz, diemehr tun muss, um Opfer zu vermeiden. Aber wenigstens stellt sie sichihrer Verantwortung und bekennt ihre Mitschuld. In Moskau dagegen warimmer nur die Rede von getöteten "Terroristen".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell