Rheinische Post: Kommentar / Mogelpackung Ganztagsschule = Von Verena Kensbock

Düsseldorf (ots) - Um mit dem Positiven zu beginnen: Bei derBetreuung von Grundschulkindern hat sich in den vergangenen Jahren inallen Bundesländern einiges getan. Allerdings ist Ganztag nichtgleich Ganztag. An vielen Schulen ist die Betreuung eine Mogelpackungund reicht Eltern, die in Vollzeit arbeiten, nicht aus. DieKultusministerkonferenz spricht von Ganztag, wenn eine Schule an dreiTagen in der Woche mindestens sieben Stunden geöffnet hat. Ein Witzfür alle, die fünf Tage die Woche acht Stunden arbeiten müssen, vonden 14 Wochen Ferien im Jahr ganz abgesehen. Wie immer bei diesenDiskussionen folgt dann das Argument, dass Mütter sich lieber selbstum ihre Kinder kümmern sollten, als sie den ganzen Tag betreuen zulassen. Wer so denkt, lebt in der Vergangenheit. Selbst wenn es sicheine Frau leisten kann, den Job für ein paar Jahre an den Nagel zuhängen, sollte sie sich nicht entscheiden müssen zwischen Kind undKarriere. Bei arbeitenden Vätern klappt es schließlich auch. Darumist es wichtig, dass es in allen Bundesländern einen Ganztag gibt,der seinen Namen auch verdient, also mindestens von 8 bis 16 Uhr. ObKinder und Eltern ihn nutzen, können sie dann selbst entscheiden.