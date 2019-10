Rheinische Post: Kommentar / Ministerium hat Engpass verschlafen = Von Thomas Reisener

Düsseldorf (ots) - In NRW obliegt die Verantwortung für denRettungsdienst den Städten und Kreisen. Warum auch nicht. Kommunensind die wichtigste Schnittstelle zwischen Bürger und Staat - undschon deshalb sollte hier auch so viel wie möglich entschiedenwerden. Trotzdem muss die nächsthöhere staatliche Ebene - in diesemFall das Land - den Überblick behalten. Und dafür Sorge tragen, dassdie Kommunen sich bei aller Autonomie in ein harmonisches Ganzesfügen. Etwa, indem das Land alle möglichen Normen vom Straßenbau biszur Flüchtlingsversorgung vorgibt. Oft gelingt diese Normengebung. ImRettungswesen gelingt sie erkennbar nicht.Es gibt eine Vielzahl von Ursachen für den sich dort zuspitzendenPersonalmangel. Die Menschen wählen den Notruf offenbar immerunbedachter und blockieren die Fachkräfte öfter als früher mitBagatellproblemen. Die Ausbildungsvorschriften für dasRettungsdienstpersonal sind erheblich gestiegen. Der Respektgegenüber den Rettungskräften ist hingegen gesunken, wie diealarmierenden Zahlen der Polizeistatistik belegen. Zudem werden mehrKräfte benötigt, weil die Anfahrtswege zu den Krankenhäusern längergeworden sind: Längst hält nicht mehr jedes Haus das volle Angebotbereit, so dass der Rettungsdienst erst mal zum übernächstenKrankenhaus muss.Keine dieser Entwicklungen kann eine Kommune aus eigener Kraftbeeinflussen. Vielleicht nicht einmal aus eigener Kraft erkennen.Deshalb hätte das Land die Kommunen längst mit einem Masterplan gegendie drohende Unterversorgung unterstützen müssen.Stattdessen kann dasNRW-Gesundheitsministerium allerdings nicht einmal sagen, wie vieleRettungskräfte im Land fehlen. Das darf einer Aufsichtsbehörde nichtpassieren und belegt: Sie hat das Thema weitgehend verschlafen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell