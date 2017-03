Rheinische Post: Kommentar / Ministerium am Pranger = Von Detlev Hüwel

Düsseldorf (ots) - Mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungenim Fall Wendt bekommt der Versorgungsskandal eine neue Dimension.Jetzt steht auch das NRW-Innenministerium am Pranger, dem derPolizeigewerkschafter Wendt unterstellt war. Offenbar bedenkenloswurde ihm aus Düsseldorf Gehalt überwiesen, obwohl er mit der Polizeiin NRW so gut wie nichts mehr am Hut hatte. Wendts Schreibtisch alsGewerkschaftschef befindet sich in Berlin, und sein Wohnsitz istMünchen. Aber aus NRW kam sein Gehalt für nicht geleistetePolizeidienste, und das Jahr für Jahr. Noch immer fragt man sichfassungslos, wie so etwas so lange funktionieren konnte. Natürlichkann Innenminister Ralf Jäger (SPD) nicht über jeden einzelnen seiner40.000 Polizeibeamten Bescheid wissen. Aber Ahnungslosigkeit beieinem von nur drei Gewerkschaftsvorsitzenden der Polizei? Mag Jägerfür diese Verschwendung von Steuergeldern nicht persönlichverantwortlich sein, so trägt er doch die politische Verantwortungfür die Missstände in seinem Haus, dass er offenbar nicht im Griffhat.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell