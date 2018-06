Rheinische Post: Kommentar: Migration ohne Frieden

Düsseldorf (ots) - Der Kompromiss zwischen Union und SPD zumFamiliennachzug ist endlich im Bundestag angekommen. Der AfD geht daszu weit, Grünen und Linken nicht weit genug, und für die FDP lässtsich Humanität nicht quotieren. Gewöhnlich spricht eine solchevielschichtig-widersprüchliche Kritik dafür, dass es sich um eineLösung mit Befriedungs-Potenzial handelt. Hier nicht. In derMigrationspolitik hat die Union den Familiennachzug gegeben, um dieAnkerzentren von der SPD zu bekommen. Das ist längst einkassiert.Uneinigkeit ist aber schlecht in einer Situation, in der dieDimensionen des viel umfangreicheren Familiennachzugs zu dauerhaftBleibeberechtigten noch nicht absehbar ist und die Nerven derKoalitionspartner angesichts anstehender Wahlen und Umfragen imDauertief blank liegen. Zudem haben sich die Ansprüche an dieMigrationspolitik längst verlagert. Auf der Suche nach dringendnötigen Arbeitnehmern erhöhen Firmen den Druck auf den Innenminister,die Fachkräfte-Zuwanderung zu verbessern. Doch der hat zu vieleandere Baustellen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell