Rheinische Post: Kommentar: Merkels mühsamer Machtpoker

Düsseldorf (ots) - Angela Merkel macht in den Jamaika-Sondierungendas, was sie aus dem Effeff beherrscht: Sie moderiert und mahnt nachinnen, tüftelt im Verborgenen Kompromisse aus und schweigt nachaußen. Bis auf ihre zuversichtliche, aber spärliche Zwischenbilanzvor einer Woche haben die Bürger von ihr in der aufgeheizten Phasedieser ersten Verhandlungen über ein schwarz-gelb-grünes Bündnis nochnichts gehört. Das ist nicht ohne Risiko. Denn so entsteht derEindruck, gerade die Kanzlerin und ihre Partei hätten weniger zubieten als die viel kleineren Gesprächspartner CSU, FDP und Grüne.Für die CDU-Chefin ist es aber Zeitverschwendung, öffentlichBedingungen für eine Koalition zu stellen oder die jetzigenpolitischen Konkurrenten und möglichen künftigen Weggefährten zuprovozieren. Sie setzt in ihrem Machtpoker lieber alles auf die ihrso vertraute Karte des mühsamen Ringens um die für alle Seitengesichtswahrende Lösung. Die 63-Jährige will diese Regierung bilden -nicht um jeden Preis, aber mit der Bereitschaft zu hohem Einsatz.Gestern schlossen die Unterhändler erste Kompromisse. Der Punkt istnicht mehr fern, an dem so viele Hürden genommen sind, dass niemandmehr umkehren will.