Rheinische Post: Kommentar / Merkels gefährlicher Drahtseilakt = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Der Streit um die Zurückweisung vonFlüchtlingen ist für die Regierung existenziell bedrohlich. Kritik ander Kanzlerin ist in der Unionsfraktion eine seltene Disziplin. Umsoernster muss Merkel es nehmen, dass die Mehrheit der Abgeordnetenihren Kurs in der Flüchtlingspolitik ablehnt. Der neue Krach zwischenMerkel und Seehofer über die Frage der Zurückweisungen vonFlüchtlingen ist die Rückkehr des Streits um die Obergrenze in neuemGewand. Doch zwei entscheidende Faktoren sind anders. Erstens:Seehofer ist jetzt auch Regierungsmitglied - eine Krise zwischen ihmund Merkel ist damit eine Regierungskrise. Zweitens: In der Union gabes schon immer Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik. Die üblichenVerdächtigen. Sie waren nie in der Mehrheit. Das ist inzwischenanders. Für Merkel ist die Luft dünn geworden. Mit ihrem Beharrenverliert sie an Rückhalt in den eigenen Reihen. Es wäre richtig, zuder alten Regelung zurückzukehren, wonach bereits registrierteFlüchtlinge zurückgewiesen werden dürfen. 2015 und 2016 herrschteeine Ausnahmesituation - das hat auch die Kanzlerin immer wiederbetont. Eine solche Ausnahmesituation muss auch formal beendetwerden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell