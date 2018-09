Rheinische Post: Kommentar: Merkels Machtverlust

Düsseldorf (ots) - Horst Seehofer hat auch diese Koalitionskriseum die Personalie Maaßen provoziert. Und Andrea Nahles hat sie mitihrer Drohung des Koalitionsbruchs verschärft. Viel beunruhigenderaber ist, dass Angela Merkel ihren früher so sicheren Instinkt fürdie Gemütslage der Bürger und politische Korrektheit verloren hat.Die Krisenmanagerin, die Teflonkanzlerin, die Seismographin. Nichtsdavon trifft mehr zu. In der vorigen Legislaturperiode hätte sieverhindert, dass der umstrittene Verfassungsschutzpräsident auch nochbefördert wird. Sie hätte das mit der Kraft ihres Amtes, mit ihrerAutorität und ihrer Macht durchgesetzt. Eiskalt. Sonst hätte derInnenminister eben gehen müssen. Aber der schwer angeschlageneCSU-Chef hat die CDU-Vorsitzende wundgeschossen. Das ist daseigentliche Drama dieser Regierung. Es geht eben nicht nur um denIslam, den Asylstreit oder Maaßen, wenn Seehofer sich gegen Merkelstellt. Es geht ihm um sie. Er will sie endlich für ihreFlüchtlingspolitik büßen sehen. Selbst wenn die drei Parteichefseinen besseren Kompromiss zu Maaßen finden sollten, wird der Friedennicht lange halten. Es eint sie nur noch die Angst vor Neuwahlen. Unddennoch drängt sich der Eindruck auf: Das Finale für diese Koalitionhat schon begonnen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell