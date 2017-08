Rheinische Post: Kommentar: Merkel ohne Glanz

Düsseldorf (ots) - Ihre traditionelle Sommer-Pressekonferenz hatMerkel ohne Glanz und ohne Wahlkampfgedonner absolviert. Wer etwasanderes erwartet hatte, kennt die Bundeskanzlerin schlecht. Sie ließaber auch Kampfgeist vermissen, von dem sie vor zwei Jahren auf demHöhepunkt der Flüchtlingskrise noch so viel hatte. Selbst für einebeliebte Bundeskanzlerin mit sehr guten Umfragewerten war das gutdrei Wochen vor einer Bundestagswahl ein erstaunlicher Auftritt. Mitihrer Strategie, die eigene Angriffsfläche zu minimieren, hat siesich schon zweimal als Kanzlerin erfolgreich wiederwählen lassen.Doch die Methode ist 2017 nicht ohne Risiko. Bei den drängendeninnenpolitischen Themen zeigt Merkel zu wenig Ehrgeiz, die Sachenvoranzutreiben. So referiert sie über Digitalisierung undDiesel-Affäre mit der gleichen Unbestimmtheit, wann das Problemgelöst sein könnte, wie über die Fluchtbewegungen in Afrika. Bisherkonnte ihr das Trommelfeuer an Themen und Problemen, das die SPDtäglich auftischt, nichts anhaben. Die Ränder aber wachsen in denUmfragen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell