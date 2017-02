Rheinische Post: Kommentar: Merkel-Müdigkeit macht sich breit

Düsseldorf (ots) - Eine Gemeinsamkeit von CDU und CSU im Wahlkampfist nun gewiss: Die Kanzlerkandidatin. Die nüchterne Botschaft desTages lautet nur: Wir wollen, dass Merkel Kanzlerin bleibt.Begeisterung, Aufbruch, Siegeswillen klingen anders. Die CSU hat zulange mit ihrer Rückendeckung für Merkel gewartet, als dass die Unionohne Schaden aus ihrem Streit um die Obergrenze hervorgehen könnte.Dass die Umfragewerte von Merkel-Herausforderer Schulz derart durchdie Decke schießen, liegt nicht an der Genialität des SPD-Kandidaten,sondern vor allem an der hausgemachten Schwäche der Union. DerVersuch von CDU und CSU, die 30-Prozent-Umfragewerte der SPD nebensich einfach zu ignorieren, ist eine hilflose Reaktion. DieseStrategie wird voraussichtlich bis zur NRW-Landtagswahl anhalten:Merkel wird in ihre alte Rolle zurückfallen und in den weltpolitischunsicheren Zeiten ihr "Sie kennen mich" verbreiten -- in derHoffnung, dass die Bürger in der Krise auf das Bewährte setzen.Schulz wiederum dürfte mit einem "Ich verstehe euch" kontern - in derAbsicht, Merkel an ihrem Schwachpunkt zu packen, der in derKommunikation mit den Bürgern liegt. Damit dürfte ihm mehr Erfolgbeschieden sein als ihr. Die Masche Merkel hat an Zugkraft verloren.Wenn Merkel wirklich Kanzlerin bleiben will, muss sie vor allem dieaufkeimende Zwölf-Jahre-Merkel-sind-genug-Stimmung verscheuchen. BeiKohl war es Dank des Mauerfalls erst nach 16 Jahren soweit. Inunserer schnelllebigen Zeit sind zwölf Jahre Amtszeit schon eineEwigkeit. Ein Stimmungsumschwung kann Merkel nur mit eineroffensiveren Kommunikation und neuen Ideen für eine neueKanzlerschaft gelingen. Sie wird inhaltlich mehr Profil zeigenmüssen, als es bislang ihre Art war. Merkels bisherigeParadedisziplin, die Außenpolitik, fällt als Wahlkampfhilfe vorerstaus. Ihre wichtigen Verbündeten, die sie als mächtigste Frau der Weltrespektiert und teils hofiert haben, sind mittlerweile ohne Einfluss:Barack Obama, Francois Hollande, David Cameron, Matteo Renzi. Diewachsende Zahl autoritär und national agierender Staatenlenker lassenMerkel isoliert wirken. Diese Entwicklung bedroht Deutschland auchökonomisch: Das Erfolgsmodell des Exportweltmeisters ist in Gefahr.Wenn Merkel dagegen erfolgreich für ein Fortbestehen von Freihandelund Multilateralismus kämpft und die bestehende Abhängigkeit unseresWohlstands von einer freiheitlichen Weltordnung auch kommunikativherstellt, kann sie als Regierungschefin gegen Schulz punkten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell