Rheinische Post: Kommentar: Der Meister des Differenzierens

Düsseldorf (ots) - Frank-Walter Steinmeier erinnert mit seinemweißen Haarschopf ein bisschen an Gandalf aus "Herr der Ringe". Wieder weise, geduldige Zauberer aus Mittelerde ist auch derSozialdemokrat Steinmeier so etwas wie die Integrationsfigur derBerliner Republik. Ein guter Populist. Auf Steinmeier können sichalle einigen. Man darf sich auf einen Mann im Schloss Bellevuefreuen, der nicht nur mit Statur und Würde Deutschland in der Weltrepräsentieren wird - nichts anderes hat er als Außenminister getan.Steinmeier bietet zudem mit seiner Leidenschaft für Dialog undDifferenzierung ein Gegenmittel zu Polarisierung und Polemik in deröffentlichen Debatte. Und er wird als international erfahrenerPolitiker auch im neuen Amt Deutschlands neue Verantwortung in derWelt definieren können. Er wird ein internationaler Bundespräsident.Steinmeier ist kein begnadeter Redner, er wirkt dröge, manch einersagt langweilig. Aber er verfügt über etwas, was in Zeiten vonalternativen Fakten noch wichtiger ist als Glamour: Glaubwürdigkeit.Man wird diesem Präsidenten zuhören, auch wenn man nicht an seinenLippen kleben wird wie bei Joachim Gauck. Ein Erklärer der Grauzonen.Das ist nicht sexy, aber es ist das, was jetzt gebraucht wird.