Rheinische Post: Kommentar: Mehr investieren

Düsseldorf (ots) - Wenn der Landesrechnungshof seinenalljährlichen Bericht vorlegt, stechen zunächst die Fälle vonMisswirtschaft ins Auge: Lehrer, die für nicht erteilteUnterrichtsstunden entlohnt werden; Kosten die bei Neubauten aus demRuder laufen, weil grob gegen das Vergaberecht verstoßen wurde.Entscheidender für die Zukunft des Landes ist aber der sperrigereTeil des Berichts. Darin beurteilen die Rechnungsprüfer dieHaushaltsführung. Und da muss zweierlei besorgt stimmen. Erstens: Dieschwarz-gelbe Landesregierung nutzt die niedrigen Zinsen undsprudelnden Steuereinnahmen nicht in ausreichender Weise, um dengigantischen Schuldenberg abzutragen. Zweitens: CDU und FDP gebenzwar viel Geld aus, aber nicht für Investitionen. Dabei lässt sichder jahrzehntelange Rückstau in Bereichen wie Bildung oderInfrastruktur in den kommenden Jahren nur auflösen, wenn dieLandesregierung hier umsteuert. Das sollte sie auch aus Gründen derGlaubwürdigkeit tun. Schließlich hatten CDU und FDP dieHaushaltspolitik der rot-grünen Vorgänger-Regierung stets kritisiert.Für ihre hohen Ausgaben und geringen Investitionen.