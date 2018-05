Rheinische Post: Kommentar / Mehr Sensibilität = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Es ist erstaunlich, wie oft Interessenkonflikteund ihre öffentliche Wirkung immer noch unterschätzt werden. EinEx-Bauminister, der nach Ende seiner Amtszeit in den Beirat einerBaufirma gehen will. Ein Kölner Politiker, der ohne Ausschreibung aufden neuen Posten eines Geschäftsführers bei den Stadtwerken wechselnmöchte. Oder ein Verleger, der ausgerechnet zum Landesmedienministerernannt wird. Jeder dieser Fälle ist anders gelagert und wiegtunterschiedlich schwer, gemeinsam ist ihnen aber eines: DieBetroffenen haben keinen Interessenkonflikt gesehen. Die Folgen sindgravierend. Die mangelnde Sensibilität fördert Politikverdrossenheit.Noch schwerer wiegt aber, dass sie die Maßstäbe moralischenVerhaltens verschiebt. Es ist gut, dass es eineMinisterehrenkommission in NRW gibt, die immer wieder die Grenzenaufzeigt. Noch besser wäre es, wenn dieses Gremium überflüssig wäre.Denn eigentlich ist es doch ganz einfach: Ein Angebot, das auch nurden Verdacht eines Interessenkonflikts mit sich bringt, kann keingutes sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell