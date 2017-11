Rheinische Post: Kommentar: Mehr Schlagkraft im Kampf gegen Terror

Düsseldorf (ots) - Eine Neuaufstellung der Ermittlungsbehörden -nicht nur in Nordrhein-Westfalen - ist spätestens seit dem Fall desTerror-Attentäters Anis Amri überfällig. Das beispielloseBehördenversagen hat die Tat ermöglicht. Gut, dass derNRW-Justizminister nun die Initiative ergreift. Mehr als 1000 neueJustizbeamte sind ein Versprechen, an dem er sich wird messen lassenmüssen. Dreh- und Angelpunkt für eine effektive Bekämpfung von Terrorist nicht nur die gute Personalausstattung, sondern insbesondere eineeffiziente Vernetzung der Behörden. Zudem wird man im Kampf gegen dieGefährder nur erfolgreich sein, wenn Behördenmitarbeiter, Polizistenund Justizbeamte persönlich Verantwortung wahrnehmen und jederUnregelmäßigkeit nachgehen. Es reicht nicht, wenn allein die PolitikKonsequenzen aus dem Fall Amri zieht. Alle, die mit möglichenGefährdern zu tun haben könnten, müssen besondere Aufmerksamkeitwalten lassen, damit sich ein solcher Fall nicht wiederholen kann.Zugleich müssen die Ermittler in der elektronischen Kommunikation mitso vielen Vollmachten ausgestattet sein, dass sie möglichen Täternauch auf die Spur kommen können. Da gibt es noch gesetzliche Lücken.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell