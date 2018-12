Rheinische Post: Kommentar / Mehr Geld für den Digitalbus = VON KIRSTEN BIALDIGA

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Die nordrhein-westfälische SchulministerinYvonne Gebauer (FDP) startet ein innovatives Projekt. Vom kommendenJahr an soll ein Digitalbus an den Grundschulen des Landes Stationmachen. Das rollende Klassenzimmer soll Lehrern digitale Lehrmethodennäherbringen, Schüler auf ihrem künftigen Weg ins digitale Lebensinnvoll begleiten sowie Eltern aufklären und ihnen Hilfestellungenin digitalen Erziehungsfragen an die Hand geben. Die Schulministerinspricht von einem ersten Aufschlag. Viel mehr kann es auch nichtsein, denn der Truck wird nur einen Bruchteil der rund 2000Grundschulen in Nordrhein-Westfalen anfahren können. Schade, dassnicht mehr Schulen des Landes davon profitieren können. Solange derDigitalpakt und die Milliarden an Bundesmitteln für die Länder wegendes grundsätzlichen Kompetenzstreits der beiden Ebenen auf sichwarten lassen, braucht es gerade solch niedrigschwellige Angebote, umSchülern, Lehrern und auch Eltern Medienkompetenzen zu vermitteln.Allerdings lässt sich die Landesregierung diese Initiative nur rund600.000 Euro kosten. Das ist viel zu wenig, um wirklich etwasSinnvolles für mehr Digitalkompetenz ausrichten zu können.