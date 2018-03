Rheinische Post: Kommentar / Mehr Europa wagen = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Die Kontrollen an den Außengrenzen wirdDeutschland auch über den Mai hinaus beibehalten müssen. In diesemPunkt hat Seehofer Recht. Der Rest der Bundesregierung sieht dasnicht anders. Die Antwort auf die Gefahren, die ein offenes Europamit sich bringt, kann auf Dauer aber nicht Abschottung sein. Daherist der einseitige Verweis des Innenministers auf deutscheGrenzkontrollen nicht die Lösung der Probleme. Vielmehr müssen dieEuropäer endlich ihre Hausaufgaben machen: die Außengrenzen sichern,sich über eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge einigen sowie imKampf gegen internationalen Terror und internationale Kriminalitätenger zusammenarbeiten. Die Zeit drängt. Nur wenn die Europäer diesedicken Bretter bohren, wird man den freien Grenzübertritt alsErrungenschaft eines geeinten Europas erhalten können. Ansonstenhaben die vielen Populisten in den Mitgliedsstaaten gute Argumentefür ihr Streben nach nationaler Abschottung. Die EU steht in einerharten Bewährungsprobe.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell