Rheinische Post: Kommentar / Mays Feiglingsspiel = VON MARTIN KESSLER

Düsseldorf (ots) - Aus der mathematischen Spieltheorie stammt eineKonstellation, in der zwei Sportwagen aufeinander zu rasen undderjenige verliert, der als erster bremst. Wie in der berühmten Szeneaus dem James-Dean-Film "Denn sie wissen nicht, was sie tun". DasFeiglingsspiel, wie es bei den Experten heißt, ist derzeit im Dreieckzwischen Downing Street, britischem Parlament und der EU zubeobachten. Am Montag hat die britische Premierministerin Theresa Maydie entscheidende Abstimmung über den Brexit auf unbestimmte Zeitverschoben und will mit Brüssel nachverhandeln. Doch die EU hat jedeweitere Konzession abgelehnt. Damit droht der harte Brexit, der beideSeiten maximal schädigt. In der Spieltheorie gibt es mehrere Lösungenfür diese Situation. Eine davon wäre: Die EU gibt Großbritannien einezweite Chance. Etwa eine neue politische Erklärung über das künftigebritisch-europäische Verhältnis, bis alles geklärt ist. Im Gegenzugmüsste London explizit auf einen harten Brexit verzichten. Noch immerist jede Verhandlungslösung besser als das Chaos, das einemendgültigen Bruch folgt.