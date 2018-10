Rheinische Post: Kommentar / May muss liefern = VON MICHAEL BRÖCKER

Düsseldorf (ots) - Es ist schon erstaunlich, was sich diebritische Regierung in den Brexit-Verhandlungen leistet. Es ist janicht so, als hätte die Europäische Union die Briten aus dem Verbundgeworfen. Im Gegenteil: Die Briten wollen gehen. Und wenn dasVereinigte Königreich die EU verlassen will, muss es auchschmerzhafte Konsequenzen tragen. Dazu gehört die Irland-Frage, diesich zum Casus Belli für die gesamten Verhandlungen entwickelt hat.Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn die Briten den Binnenmarkt unddie Zollunion in der EU verlassen wollen, dann muss es künftig eineZoll-Außengrenze mit Kontrollen zwischen der Republik Irland (EU) undNordirland (GB) geben. Das ist unangenehm. Die andere Möglichkeitwäre, dass Nordirland einen Sonderstatus bekommt und an die Zollunionangedockt bleibt. Das würde die EU mitmachen, aber Theresa May müsstees ihren Hardlinern im Parlament verkaufen. Einen Tod muss sie alsosterben. Eines darf die EU nicht zulassen: dass der befriedeteKonflikt zwischen Nordirland und Irland wieder aufbricht, weil diebritische Premierministerin sich in ihrer Partei nicht durchsetzenkann.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell