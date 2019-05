Rheinische Post: Kommentar / May ist gescheitert = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Theresa May hat beim zähen Kampf um "ihren"Brexit-Vertrag eine Leidensfähigkeit an den Tag gelegt, die vielenBriten lange Zeit irgendwie imponiert hat. Doch das ist vorbei.Längst ist Mays ebenso verzweifeltes wie ungeschicktes Kungeln umeine Mehrheit im Parlament zum größten Hindernis bei der Suche nacheinem Ausweg aus dem Brexit-Schlamassel geworden. Dass die Britenjetzt auch noch an der Europawahl teilnehmen müssen, hat die Gräbenim Land noch einmal vertieft. Beide Lager haben sich radikalisiert:Die Brexit-Befürworter fordern nun einen möglichst harten Schnitt,während die meisten Brexit-Gegner sich inzwischen nur noch mit einerglatten Absage des EU-Austritts zufriedengeben würden.Die Premierministerin ist politisch so angeschossen, ihreAutorität ist derart ramponiert, dass ihr eine Vermittlung zwischendiesen beiden extremen Positionen nicht mehr gelingen kann. Ihrinzwischen schon mehrfach angekündigter Rücktritt ist überfällig. Wasnicht heißt, dass ihr Amtsnachfolger es leichter haben wird. Dafürhaben die britischen Politiker einfach zu viel Glaubwürdigkeiteingebüßt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell