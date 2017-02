Rheinische Post: Kommentar / Massenbetrieb Bundestag = Von Martin Kessler

Düsseldorf (ots) - Bis zu 800 Abgeordnete könnte der nächsteBundestag zählen. Vorgesehen sind eigentlich 598, die nach einermühsamen Veränderung der Wahlkreise in den 90er Jahren festgelegtwurden. Man muss kein Parlamentsspezialist sein, um zu sehen, dassdiese Aufblähung des Bundestags die Arbeitsfähigkeit drastischeinschränken wird. Und doch könnte es so kommen, weil angesichts derParteienvielfalt weniger Stimmen als bisher für ein Direktmandatreichen. Und wenn eine Partei so mehr Sitze erhält, als ihr nach demZweitstimmenergebnis zustehen, müssen die anderen ParteienAusgleichsmandate erhalten. Es ist bezeichnend, dass alleReformvorschläge verworfen wurden. Denn jede Partei, ja jederLandesverband, achtet peinlichst genau darauf, dass ihm keineNachteile entstehen. Genauso richtig ist es aber, dass jederAbgeordnete massiv an Einfluss verliert, wenn die Zahl insgesamt zustark steigt. Einziger Ausweg wäre eine erneute deutlicheVerkleinerung des Bundestags, was nur nach der Wahl geht. Oder allenehmen doch kleinere Nachteile in Kauf.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell