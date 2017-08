Rheinische Post: Kommentar / Martin Schulz in der Offensive = Von Jan Drebes

Düsseldorf (ots) - Martin Schulz will es offenkundig noch einmalwissen. Zwar denkt der SPD-Kanzlerkandidat nach eigenen Wortenangesichts der miserablen Umfragen auch hin und wieder mal "Sch....".Aufgeben kommt für ihn aber nicht infrage. Und tatsächlich hat er mitseinem jüngsten Aufschlag den richtigen Riecher bewiesen. Der etwasausufernde Fünf-Punkte-Plan setzt die Union unter Druck, Stellung zurZukunft der Automobilindustrie zu beziehen. Dabei dürfte zwar Schulz'Wunschvorstellung kaum gelingen, die Folgen des Dieselskandals undden damit verbundenen Glaubwürdigkeitsverlust der Politik allein aufdie Union abzuwälzen. Aber er sorgt mit dem Papier dafür, dass dieBundeskanzlerin ihre Komfortzone verlassen muss. Über kurz oder langwird sie Stellung beziehen müssen, spätestens wenn es in einemFernsehduell zum direkten Schlagabtausch kommt. Und dass dieDeutschen bei dem Thema sehr emotional reagieren, zeigen die jüngstenUmfragen sehr genau. Schulz geht jedoch auch ein Risiko ein. Er darfes in der Debatte nicht übertreiben, um seinen Parteifreund undniedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil nicht noch stärkerin die Bredouille zu bringen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell