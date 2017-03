Rheinische Post: Kommentar / Martin Schulz - der Menschen-Fischer = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Derart geeint ist die SPD seit Jahrzehntennicht mehr in einen Bundestagswahlkampf gezogen. Martin Schulz gelanges, mit seiner rhetorisch brillanten und inhaltlich vagen Rede dieSeele der Partei zu berühren. Das funktioniert bei denSozialdemokraten stets dann, wenn sie sich links der Mitte wähnen.Dafür warf Menschen-Fischer Schulz ein Netz aus klangvollenSchlagwörtern aus: Gerechtigkeit, Respekt und Würde. Die Anwesenheitder Gewerkschaftsbosse, die bei der SPD wieder in der ersten Reihesitzen, zeigte, dass sich die SPD auf ihre Wurzeln besinnt. Geschicktlistete "Mister 100 Prozent" so viele gesellschaftliche Gruppen auf,dass jeder hoffen darf, aus der SPD-Wundertüte etwas abzubekommen.Bislang funktioniert Schulz' Strategie, auf Emotionen und die großenpolitischen Linien zu setzen, statt konkrete Vorschläge zuunterbreiten. In diese Niederungen wird er sich begeben müssen - fürdie politischen Gegner aktuell die einzige Stelle für einen Angriff.Für die Union ist Schulz ein beinharter Gegner. Mit ihm hat die SPDseit 1998 erstmals wieder einen Kanzlerkandidaten, der tatsächlichden Machtwillen ausstrahlt, das Kanzleramt zu erobern. Dagegen warenSteinbrück und Steinmeier Leichtgewichte.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell