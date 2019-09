Rheinische Post: Kommentar: Ein Mammut-Prozess als Experiment

Düsseldorf (ots) - Es ist gut, dass es die Musterklage gibt. Damitsteht Verbrauchern ein bequemes und sehr risikoarmes Instrument zurVerfügung, sich insbesondere gegen Großkonzerne zur Wehr zu setzen.Außerdem ist es kostenfrei. Das ist gerade dann wichtig, wenn vielenMenschen nur ein geringer Schaden entstanden ist, der ohne eineMusterklage den Aufwand eines Prozesses nicht wert wäre. Mit ihrkönnen sich aber viele ähnlich Geschädigte von erfahrenen undseriösen Interessengruppen, etwa dem Bundesverband derVerbraucherzentralen, vertreten lassen und es selbst mit den enormenRessourcen einer Rechtsabteilung wie von Volkswagen aufnehmen. DasProblem: Das Instrument der Musterklage ist noch sehr neu undkompliziert. Die Koalitionäre von Union und SPD boxten es nachzunächst sehr zähen Verhandlungen im Eiltempo durch Kabinett undParlament, als sie die Fristen für ein rechtzeitiges Inkrafttretenfür den Volkswagen-Prozess gerade noch so einhalten konnten. Die imGesetz enthaltenen Kompromisse machen es zu einem für Juristen extremkomplexen Regelwerk. Denn die bereits jahrzehntealte Idee einerMusterfeststellungsklage für geringe, aber massenweise entstandeneSchäden greift im Volkswagen-Fall nur bedingt. Dort kann es um hoheSchadenssummen gehen, außerdem sind die Einzelfälle der Dieselkundenteils sehr unterschiedlich. Und so ist der gerade erst gestarteteMammut-Prozess um die Abgasmanipulationen bei Volkswagen nicht nur inseinen Ausmaßen historisch. Er ist auch ein gigantisches Experiment,ob das Instrument der Musterklage überhaupt wie gewünschtfunktioniert. Die Bundesregierung täte gut daran, das wohl jahrelangeExperiment am Oberlandesgericht Braunschweig genau zu beobachten undNachbesserungen an der Musterklage davon abzuleiten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell