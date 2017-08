Rheinische Post: Kommentar: Macrons Elfenbeinturm

Düsseldorf (ots) - Emmanuel Macron schien einer zu sein, dem allesnur so zufliegt. Aus dem Nichts wurde er zum französischenPräsidenten gewählt, dem in den ersten Wochen im Amt alles gelang:Klimaretter gegen Donald Trump, Verteidiger der Menschenrechte gegenWladimir Putin und Impulsgeber der EU. Einer, der über Wasser laufenkann, so schien es. Doch die Erfolgsstory endet 100 Tage nach seinerWahl - zumindest vorerst. Macron hat das Vertrauen der Franzosenverloren. Und zwar deutlich schneller als fast alle seiner Vorgänger.Der 39-Jährige hatte selbst so hohe Erwartungen in seinePräsidentschaft geweckt, dass sein Sturz nun umso tiefer ausfällt.Von Grund auf umkrempeln wollte Macron Frankreich, ein dringendnotwendiges Vorhaben. Aber wie er seine Aufgabe angeht, ist falsch.Mit Hilfe einer Technokratenkaste versucht der Staatschefselbstherrlich, das Land von oben herab zu verändern. Auf Frankreichwarten nun die Mühen der Ebene. Und genau das sollte Macron seinenLandsleuten auch selbst erklären. Nach 100 Tagen ist es Zeit, aus demElfenbeinturm herabzusteigen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell