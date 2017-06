Rheinische Post: Kommentar / Lufthansa muss Tempo machen bei Air Berlin = Von Reinhard Kowalewsky

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Düsseldorf (ots) - Die Diskussion über Staatshilfen für Air Berlinlenkt nur vom wichtigsten Thema ab. Lufthansa muss schnell klarmachen, dass der frühere Wettbewerber übernommen wird und zu welchenKonditionen dies geschehen soll. Zugleich muss schnell eine Einigungzum 1,2 Milliarden Euro hohen Schuldenberg gefunden werden: AirBerlin hat das Geld auch mit Bürgschaften des Haupteigentümers Etihadeingesammelt - also muss die Airline aus Abu Dhabi für die Schuldenganz oder weitgehend einstehen. Wenn Lufthansa im Gegenzug eineEinbindung in das globale Streckennetz anbietet, sollte Etihad besserjetzt als später zustimmen. Der Wert von Air Berlin und derPartnerfirma Niki sinkt jeden Monat, die Schulden steigen wegenanhaltender Verluste nur weiter - das kann und darfselbstverständlich der deutsche Steuerzahler nicht übernehmen. Geradedie Belegschaft hat ein Interesse an einer schnellen Lösung. FallsAir Berlin aus dem Markt ausscheiden würde, wäre Ryanair aus Irlandder Hauptgewinner und würde die freien Flugrechte für sichbeanspruchen. Bei diesen Flügen wären Tarifverträge sicher einFremdwort. Die Gewerkschaft Ufo drückt also zu Recht aufs Tempo.