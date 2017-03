Rheinische Post: Kommentar / Liebe Türkei, es reicht! = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Als Mitteleuropäer mit normalen Umgangsformensteht man fassungslos vor der verbalen Raserei des türkischenStaatspräsidenten. Spätestens mit den persönlichen Ausfällen gesterngegen die Bundeskanzlerin ist klar, dass es bis zum 16. April - demTag des türkischen Verfassungsreferendums - so nicht weiter gehenkann. Wenn die Bundesregierung ihre Worte von der vergangenen Wocheernst meint, dann muss sie weitere Auftritte türkischerSpitzenpolitiker in Deutschland unterbinden. Die Türkei setzt nichtnur die Nazi-Vergleiche gegenüber Deutschland und anderen EU-Staatenfort. Sie unterstellt Deutschland Terrorismus und verflucht dieRegierungschefin. Damit ist eine Grenze erreicht. Wir solltentürkische Spitzenpolitiker ihren Hass nicht in unser Land tragenlassen. Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hatvollkommen Recht, wenn sie unter Berufung auf das Aufenthaltsrechtkeine Wahlkampfveranstaltungen türkischer Politiker zulassen will.Andere Bundesländer sollten diesem Beispiel mit Rückendeckung derBundesregierung folgen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell