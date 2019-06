Rheinische Post: Kommentar: Die Liebe der SPD zur Troika

Düsseldorf (ots) - In der SPD besteht jetzt die Neigung, dieVerantwortung auf mehrere Persönlichkeiten gleichmäßig zu verteilen.Das passt nicht zur DNA der Partei. Nun soll es also wieder ein Triorichten. Damit hat die SPD Erfahrung. In den 70er Jahren beherrschtendie drei Schwergewichte Schmidt, Wehner und Brandt die Partei. 1994hätte es die Troika aus Scharping, Schröder und Lafontaine beinahegeschafft, den Dauerkanzler Kohl abzulösen. Nun sollen Malu Dreyer,Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel das lecke Schiff SPDschnellstens in den nächsten rettenden Hafen schleppen. Mag sein,dass niemand die Gesamtverantwortung für die politisch bankrottePartei übernehmen will. Gleichwohl verheißt die aus der Not geboreneArbeitsteilung nichts Gutes. Die SPD wird noch weniger als Kraftwahrgenommen, die einen Neustart anstrebt. Und die Überlegung, auchauf Dauer den Vorsitz in mindestens vier Hände zu legen, passt nichtzur SPD. Dort muss ein Vorsitzender / eine Vorsitzende die Debatten-und Programmpartei zusammenhalten. Sonst ist die SPD nicht fähig,politische Führungsverantwortung zu übernehmen. Die Sozialdemokratensollten sich Zeit nehmen, einen überzeugenden Chef oder eine Chefinzu finden. Es ist kurzfristig die letzte Chance für die SPD, derenmögliches Verschwinden ein Schlag für die politische Stabilität inDeutschland wäre.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell