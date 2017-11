Rheinische Post: Kommentar / Letzte Chance Warenhaus AG = Von Antje Höning

Düsseldorf (ots) - Der Kaufhof bietet tausendfach alles untereinem Dach, hieß ein Werbeslogan aus Zeiten, als es dem Warenhausnoch gut ging. Nun könnte er ganz andere Aktualität gewinnen:Karstadt-Eigentümer Benko will den Rivalen schlucken und eineWarenhaus AG formen. Es ist der zweite Anlauf; die Chancen stehengut, dass der Österreicher jetzt sein Ziel erreicht. Inzwischen gehtes der Branche so schlecht, dass Kaufhof und Karstadt mit einerFusion wenigstens Zeit kaufen könnten, um eine Antwort auf H&M undvor allem Amazon zu finden. Dass Benko der richtige Mann für diedigitale Offensive ist, darf bezweifelt werden. Dem Immobilienmanagerdürfte es vor allem um die Sahnestücke in den deutschen Innenstädtengehen. Im besten Fall gelingt es ihm, die richtigen Managerauszuwählen, die die gekaufte Zeit nutzen. Die Beschäftigten beiderKetten werden sich ohnehin keine Illusion machen: Sie müssen sich sooder so auf weiteren Kahlschlag einstellen. Damit bezahlen sie auchdie Rechnung für jene Vorstände, die den digitalen Wandel schon vorJahren verschlafen haben und glaubten, mit Dauer-Rabatten oderMegafusionen könne man die Zukunft gewinnen. Nun liegt in derWarenhaus AG ihre letzte Chance.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell