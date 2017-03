Rheinische Post: Kommentar / Lektion für Trump = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Obamacare, die Gesundheitsreform, die erstmalsin den USA eine Krankenversicherungspflicht einführte, war eines derwenigen großen Projekte, die Barack Obama als Präsident durchsetzenkonnte. Prompt wurde die Abschaffung von Obamacare zum zentralenWahlkampfversprechen Donald Trumps. Nur, dass dann aus dem"Abschaffen" schnell ein "Ersetzen" wurde, denn einige Elemente derReform sind auch unter republikanischen Wählern sehr populär.Entsprechend gespalten ist die Partei in dieser Frage. So ist nichtausgemacht, dass Trump die jetzt vorgelegte Reform der Reform durchden Kongress bekommt. Sie könnte zu seiner ersten parlamentarischenSchlappe geraten. Zugegeben, die Sache ist vertrackt. Obamas Reformhat die Versicherungsprämien explodieren lassen. Dafür sind Millionenerstmals überhaupt abgesichert. Die Republikaner wollen dieVersicherungspflicht wieder kassieren, finden aber keinen Hebel fürdie versprochenen Einsparungen. Donald Trump ist gerade dabei, seinenächste Lektion in angewandter Politik zu lernen: gar nicht soeinfach.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell