Rheinische Post: Kommentar / Langfristig auf trockene Sommer einstellen = Von Natalie Urbig

Das Jahr hat für die Landwirte denkbar schlechtbegonnen. Die Böden sind staubtrocken, die Wasserreserven in denunteren Bodenschichten beinahe aufgebraucht. Der Regen, der im Wintergefallen ist, reicht bei weitem nicht aus, um dasNiederschlagsdefizit aus dem vergangenen Jahr zu decken. Und nunwarnt der Deutsche Wetterdienst davor, dass es in diesem Jahr erneuteine Dürre geben könnte.Dabei sind die Folgen des vergangenen Sommers noch spürbar: DieLandwirte machten durch Ertragseinbußen erhebliche Verluste, und fürden Verbraucher wurden die Lebensmittel teurer.Kurzfristig abwenden kann man eine erneute Dürre nicht. Aber wennabzusehen ist, dass sich die Extremsommer durch den Klimawandelhäufen, müssen die Landwirte für die Zukunft planen. Dafür sind auchInvestitionen notwendig. Es müssen mehr Bewässerungsanlageninstalliert werden, und langfristig muss auf einen Wasser sparendenAnbau umgestellt werden. Das ließe sich etwa mit einer speziellenBodenaufbereitungstechnik realisieren. Dafür sind teilweise neueMaschinen notwendig. Alleine werden die Landwirte all dieseInvestitionen wohl nicht stemmen können.