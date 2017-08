Rheinische Post: Kommentar / Land unter = Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - In Niedersachsen geht es drunter und drüber.Nun wurde bekannt, dass auch die schwarz-gelbe Landesregierung demVW-Konzern Texte zur Abstimmung vorlegte. Die Forderung, an dieserStelle schon vor einer Woche erhoben, wird dringlicher: DieVerquickung zwischen Land und Konzern muss beendet werden. DasVW-Gesetz, historisch gut begründet, gehört abgeschafft. DasUnternehmen ist durch das Aktiengesetz und die Satzung ausreichendvor feindlichen Übernahmen geschützt. Man kann sich als Land auch fürdas Wohl eines Unternehmens einsetzen, ohne Miteigentümer zu sein.Baden-Württemberg schafft das mit Daimler oder Bosch, Bayern mit BMW.Und NRW hält auch keine Anteile an Bayer oder Henkel. Ansonstenzeigte die Debatte im Hannoveraner Landtag gestern, dass derWahlkampf schmutzig wird. Die Ex-Grüne Elke Twesten wurde persönlichbeschimpft. Doch wenn Rot-Grün im Oktober abgewählt werden sollte,liegt es eher an der nicht aufgearbeiteten Vergabe-Affäre in derStaatskanzlei und der verfehlten Schulpolitik. Der Fall Twesten istnicht wahlentscheidend. Hier hat sich keine Partei mit Ruhmbekleckert.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell