Rheinische Post: Kommentar: Das Land der Entertainer

Düsseldorf (ots) - In Deutschland wäre es undenkbar, dass TilSchweiger oder Thomas Gottschalk Kanzler würden. In den USA tickendie Uhren anders. Dort schaffte es Ronald Reagan als gelernterSchauspieler ins Weiße Haus. Der Unternehmer Donald Trump nutzteebenfalls seine Bekanntheit als TV-Star, um sich gegen dasEstablishment durchzusetzen. Jetzt hebt die politische Linke der USA(die in Deutschland der Merkel-CDU entspricht) die schwarzeModeratorin Oprah Winfrey auf den Schild. Das folgt einer gewissenLogik. Die USA sind das Land Hollywoods, die Medien spielen einezentrale Rolle, die Profession des Berufspolitikers steht dagegenunter Verdacht. Das macht Politik sprunghaft, obwohl sich Reagan alszielstrebiger und erfolgreicher Politiker erwiesen hat. Ob Winfreyeine gute Präsidentin abgeben würde, ist offen. Aber Zweifel sindangebracht. Denn Eloquenz allein macht noch keinen herausragendenPolitiker aus. Am Ende gilt das Diktum des Soziologen Max Weber: "DiePolitik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mitLeidenschaft und Augenmaß zugleich."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell