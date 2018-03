Rheinische Post: Kommentar / Lärmschutz mitdenken = Von Thomas Reisener

Düsseldorf (ots) - Der marode Zustand von mehr als der Hälfte desLandesstraßennetzes in NRW steht in einem grotesken Widerspruch zumZiel des Landes, Europas wichtigster Logistik-Standort zu werden.Wenn NRW von der boomenden Branche und den vielen neuen Jobs dortprofitieren will, sind gute Straßen noch die leichteste allerHausaufgaben. Ebenso wichtig, aber noch stärker vernachlässigt alsdie reine Verkehrstauglichkeit wurde der Lärmschutz. NRW gehört zuden am dichtesten besiedelten Regionen Europas. Schon heute verzögernAnwohner nahezu jedes Verkehrsprojekt mit jahrelangen juristischenEinwänden. Angesichts des dramatisch wachsenden Lkw-Verkehrs wirdStraßenbaupolitik in NRW ohne Lärmschutz-Zugeständnisse an dieAnwohner bald nicht mehr möglich sein. Eine zukunftsfesteInfrastruktur braucht also beides: einen grundsoliden Straßenaufbau,der den Lkw-Massen der Zukunft standhält. Und einen ebenso solidenLärmschutz, der die Proteste der Anwohner besänftigt. DieVerkehrspolitik in NRW ist nur nachhaltig, wenn sie beidesberücksichtigt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell