Rheinische Post: Kommentar / Die Länder sind verantwortlich = VON BIRGIT MARSCHALL

Düsseldorf (ots) - Zu geringe Investitionen in Schulen, Straßenund Breitbandnetze sind seit Jahren ein Aufreger-Thema. Eine Studiezeigt nun, dass sich an diesem Missstand auch im vergangenen Jahrfast überall nichts geändert hat. Das ist unerträglich, denn dieEinnahmensituation ist seit Jahren gut bis sehr gut. Vor allem Länderund Kommunen haben von der guten Konjunktur- und Beschäftigungslageprofitiert. Aber nur der Bund und eine Minderheit von fünfBundesländern haben 2017 mehr Geld für Infrastrukturinvestitionenbereitgestellt als zuvor. Nordrhein-Westfalen gehört nicht dazu. WennBürger feststellen, dass die Infrastruktur zu wünschen übrig lässt,dürfen sie sich bei ihrer Landesregierung beschweren: Sie ist dafürverantwortlich, den Kommunen genügend Mittel zur Verfügung zustellen. Bayern und Baden-Württemberg verhalten sich hiervorbildlich, und das liegt nicht nur an ihrer besserenEinnahmensituation. Für schwächere Länder kann es keine Ausrede mehrsein, auf ihre geringeren Einnahmen zu verweisen: Es gibt jede MengeFinanzausgleichssysteme, von denen vor allem die schwächeren Länderprofitieren. Und der Bund hilft mit Sonderfonds, wo er nur kann.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell